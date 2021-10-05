Киров, 5 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В настоящее время в корпусе инфекционной больницы в Кирове, где ночью произошел пожар, проводятся восстановительные работы. Об этом сообщает минздрав Кировской области на своей странице в социальных сетях.

Donland.ru Палата в госпитале для больных COVID-19 в Ростовской области

Планируется, что работа корпуса будет возобновлена в течение суток.

Уточняется, что пожар произошел около 2 часов ночи в одной из палат на первом этаже двухэтажного 5-го корпуса для пациентов с COVID-19 основногоинфекционного госпиталя. В минздраве вероятной причиной возгорания называют действия пациента.

В момент возгорания в корпусе находились 43 пациента в тяжелом и средней тяжести состоянии. Все они были оперативно эвакуированы в другие медицинские учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в ночь на 5 октября. В результате погибли 66-летний и 82-летний мужчины. По факту пожара проводится доследственная проверка. В следственном управлении СКР по Кировской области ранее сообщали, что по предварительной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем одним из погибших.

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