Стокгольм, 5 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В рамках подготовки к празднованию Хэллоуина разработчики Valheim внесли в игру ряд изменений. Об этом 5 октября сообщает портал PC GamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Студия Iron Gate AB добавила в Valheim тыквы-фонари, кроме того, патч 0.203.10 вносит в игру изменения, благодаря которым всё холодное оружие в игре будет требовать меньше выносливости.

Разработчики также изменили характеристики некоторых видов еды, поставив их в зависимость от усилий, которые персонажу нужно приложить для приготовления пищи. Например, вяленое мясо кабана, тушеное мясо оленя, вяленое мясо волка и кровяная колбаса станут «сытнее», чем фарш и хлеб.

Напомним, релиз Valheim в формате раннего доступа состоялся 2 февраля 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что игроки больше не смогут поднимать персонажу уровень владения оружием при помощи ударов по деревьям и камням.