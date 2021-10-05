Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разыскивают вандала, который повредил четыре частных надгробия на Богословском кладбище. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Wikimedia.org Кладбище

Информация о том, что неизвестный повредил надгробия, поступила в отдел полиции 4 октября около 13:00 мск. 48-летний горожанин рассказал, что около 10 часов утра на территории Богословского кладбища по проспекту Мечникова, 31, при обходе территории было обнаружено повреждение четырех надгробий частных могил. Неизвестный злоумышленник уронил три памятника, а также оторвал от основания одну могильную плиту.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и провели его осмотр. По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.