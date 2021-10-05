Челябинск, 5 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. От педагогов и наставников, а также от их человеческих и профессиональных качеств во многом зависят завтрашний день России, судьба и жизнь будущего поколения. Об этом в своём поздравлении ко Дню учителя заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

ИА REGNUM Учитель

Следите за развитием событий в трансляции: «День учителя: праздник педагогов в условиях пандемии — все новости»

«Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Вместе с тем он невероятно сложный и ответственный», — сказал чиновник.

Текслер добавил, что педагоги учат своих воспитанников не только различным наукам и умениям, но также и честности, порядочности, доброте. Губернатор поблагодарил их за терпение, неравнодушие, верность выбранному делу и пожелал им счастья, здоровья, жизненного благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в работе.