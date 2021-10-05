Москва, 5 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года средневзвешенная стоимость новой легкой машины в России составила 2 140 000 рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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Отмечается, что средневзвешенная цена нового автомобиля в России впервые стала свыше 2 млн рублей.

Стоимость новых автомобилей на российском авторынке растет на фоне нехватки моделей в дилерских центрах из-за дефицита электронных компонентов, который влияет на объёмы производства автомобилей.

В начале лета средневзвешенная стоимость машин достигла в России отметки в 1,8 млн рублей, а к концу лета стала свыше 2 млн рублей. С начала 2021 года по август средняя цена нового автомобиля выросла на 21%. По прогнозам аналитиков агентства, средневзвешенная стоимость к концу текущего года может вырасти на 25%.

Напомним, в июле 2021 года средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 761 тыс. рублей.

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