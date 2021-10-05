Тегеран, 5 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. 4 октября власти Пакистана вновь открыли совместный пограничный терминал с Исламской Республикой Иран на контрольно-пропускном пункте Тафтан-Мирджава, чтобы облегчить передвижение представителей частного сектора и студентов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пакистанские СМИ со ссылкой на должностных лиц Федерального агентства расследований (FIA) сообщили, что контрольно-пропускной пункт Тафтан-Мирджава был вновь открыт после трехмесячного закрытия из-за новой вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19).

В докладе отмечается, что пакистанским бизнесменам, студентам и водителям грузовиков разрешен въезд в Иран при наличии специальных медицинских справок и проездных документов, при этом запрет на туристические поездки все еще действует.

Федеральное агентство расследований (FIA) также запускает регулярный иммиграционный процесс на пограничном пункте Тафтан, позволяя гражданам Пакистана въезжать в Иран.

Уместно отметить, что в связи с увеличением числа случаев заражения смертельным вирусом иранские власти запретили гражданам Пакистана въезд в Иран. Тем не менее, транзитная торговля между двумя странами продолжалась, при этом передвижение иранских граждан в Пакистан также не было приостановлено.