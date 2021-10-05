Уфа, 5 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Трансатлантическое авиасообщение по направлению Уфа — Доминикана запущено из международного аэропорта «Уфа». Об этом 5 октября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

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Сообщается, что 5 октября текущего года из Уфы открыто прямое авиасообщение в аэропорт Ла-Романы Доминиканской Республики. Регулярные беспосадочные перелеты длительностью 13 часов будет выполнять авиакомпания AZUR air на Boeing 777−300ER, которые вмещают свыше 550 пассажиров.

Отмечается, что всем пассажирам на дальнемагистральных рейсах будет предоставляться бесплатное горячее питание и дорожные наборы. Для детей предусмотрены специальные игровые наборы с технологиями дополненной реальности.