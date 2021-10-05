Владивосток, 5 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Во Владивостоке Фрунзенский районный суд 5 октября в ходе заседания избрал меру пресечения задержанному ранее бывшему главе приморской столицы Олегу Гуменюку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Zakonrf.info За решеткой

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По решению суда Гуменюк на два месяца оправится в СИЗО. Из свидетеля его переквалифицировали в подозреваемые — возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства МУП Владивостока «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Установлен размер взяток — более 19,5 млн рублей.

Задержали Олега Гуменюка вечером 3 октября. Ночь с 4 на 5 октября он провёл в ИВС.