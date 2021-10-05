Краснодар, 5 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В результате подвижки грунта из-за выпадения обильных осадков в селе Сергей-Поле Лазаревского внутригородского района Краснодарского края сместились двадцать домов. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

(сс) George Hodan Ливень

«Произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном посёлке Сергей-Поле по улице Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что восемь из двадцати сместившихся домов заселены и уточняется, что опоры газовых труб и электролиний по этой же причине наклонились, после чего было отключено газо‑ и электроснабжение и в пределах котеджного поселка.

При этом указывается, что погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 16 000 жителей провинции Ляонин на северо-востоке Китая пострадали из-за сильных ливней, начавшихся 2 октября.