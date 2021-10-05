Троллейбусное управление может стать прибыльным за два года – глава Чувашии
Чебоксары, 5 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Обновление троллейбусного парка в Чувашии продолжится. Также планируется модернизировать тяговые подстанции, что позволит снизить затраты троллейбусного управления в Чебоксарах до 50%. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил глава республики Олег Николаев.
Руководитель республики напомнил, что в 2021 году на маршруты в Чебоксарах и Новочебоксарске вышли 68 новых троллейбусов.
По его словам, стоит цель «в ближайшие два года» сделать из троллейбусного управления «прибыльное и современное предприятие, которое обеспечивает экологичность, безопасность и комфорт в обслуживании».
Напомним, что энергетики регулярно подают многомиллионные иски в отношении МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». Ранее муниципальное предприятие периодически «отбивалось» от исков о банкротстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Чувашия получила 68 новых троллейбусов, в том числе 60 курсируют в Чебоксарах, остальные восемь — на маршрутах в Новочебоксарске. На закупку транспорта из федерального бюджета было выделено 1,2 млрд рублей.