Чебоксары, 5 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Обновление троллейбусного парка в Чувашии продолжится. Также планируется модернизировать тяговые подстанции, что позволит снизить затраты троллейбусного управления в Чебоксарах до 50%. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Олег Николаев

Руководитель республики напомнил, что в 2021 году на маршруты в Чебоксарах и Новочебоксарске вышли 68 новых троллейбусов.

«Что сказалось даже на облике городов. Работу по обновлению электротранспорта продолжим. Кроме того, в следующем году планируем полностью модернизировать тяговые подстанции в Чебоксарах, которые обеспечивают электричеством троллейбусы. По расчётам, за счёт этого троллейбусное управление получит экономию по затратам на электроэнергию от 40 до 50 процентов. Вполне возможно, что часть инфраструктурных кредитов направим на модернизацию тяговых подстанций», — сказал Олег Николаев.

По его словам, стоит цель «в ближайшие два года» сделать из троллейбусного управления «прибыльное и современное предприятие, которое обеспечивает экологичность, безопасность и комфорт в обслуживании».

Напомним, что энергетики регулярно подают многомиллионные иски в отношении МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». Ранее муниципальное предприятие периодически «отбивалось» от исков о банкротстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Чувашия получила 68 новых троллейбусов, в том числе 60 курсируют в Чебоксарах, остальные восемь — на маршрутах в Новочебоксарске. На закупку транспорта из федерального бюджета было выделено 1,2 млрд рублей.