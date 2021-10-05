Москва, 5 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Москве 6 октября пройдет плановая проверка готовности систем оповещения населения. Москвичей просят сохранять спокойствие, сообщается на портале мэра столицы.

Система оповещения при ЧС

В столице в 10:40 по мск запустят электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!». Затем информация поступит в эфир теле‑ и радиоканалов.

В мэрии отметили, что проверка систем оповещения необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве установлены терминальные комплексы ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей).

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