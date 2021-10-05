Москва, 5 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Документы для включения в список граждан, относящихся к малочисленным народам России, можно будет продавать в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление утверждено правительством РФ.

Duma.gov.ru Обсуждение в Госдуме законодательного обеспечения прав коренных малочисленных народов

«Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. Им больше не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Такой порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список формирует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме», — говорится в пресс-релизе.

Изначально для включения в список человек должен был отправить по почте в ФАДН заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Однако теперь подавать такие документы сможет и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых и труднодоступных местах: «В отдельных регионах МФЦ уже начали эту работу. Новый сервис оказался востребованным, поэтому эту практику решили закрепить на федеральном уровне, распространив на все территории, где проживают коренные малочисленные народы».