Казань, 5 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Татарии усилят работу по вакцинации и ужесточат контроль за соблюдением требований безопасности в целях профилактики и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов.

И А REGNUM Вакцинация

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Руководитель субъекта федерации призвал Роспотребнадзор усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, при необходимости вносить предложения по мероприятиям с участием большого количества людей.

По словам Минниханова, в регионе отмечаются низкие темпы вакцинации среди жителей в возрасте старше 60 лет, из них привиты только 23,5%. Данная категория лиц относится к группе риска, у этих граждан обычно болезнь протекает тяжелее и много летальных исходов.

«Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего. Можно как угодно трактовать наши действия, но пока речь идёт о здоровье наших людей мы будет принимать самые строгие меры», — подчеркнул глава Татарии.

По состоянию на 4 октября в Татарии от COVID-19 привились 1 млн 88 тыс. 887 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии очередными жертвами коронавирусной инфекции стали 72-летний мужчина и семь женщин в возрасте от 50 до 93 лет. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 5 октября 765 человек.

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