Пермь, 5 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил учителей с профессиональным праздником. «Благодарю каждого из вас за уникальные знания, терпение, мудрость. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья и благодарных учеников», — обратился он к педагогам.

ИА REGNUM Школа

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По словам главы региона, в Прикамье живут и работают замечательные учителя, влюбленные в свою профессию. Это подтверждается многочисленными наградами, отличными результатами ЕГЭ, талантами и успехами наших детей.

«Вы помогаете раскрыть способности ребят, учите их быть ответственными, целеустремленными, любить родной край. Своим трудом вы определяете будущее всего региона. Сегодня от качества образования зависит успешность Прикамья, выбор молодежи жить и работать на пермской земле», — подчеркнул Махонин.

По его словам, местные власти стараются создать достойные условия для ребят и преподавателей: строятся школы, учебные корпуса техникумов, общежития, закупается современное оборудование, открываются центры дополнительного образования. Особое внимание уделяют поддержке кадров, их поощрению.