Тегеран, 5 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. 4 октября представитель парламентской комиссии Ирана по вопросам энергетики заявил, что строительство реактора Arak IR20 начнется в течение текущего года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мостафа Нахайе, говоря о встрече официальных лиц парламентской комиссии с главой Организации по атомной энергетике Ирана (AEOI) Мохаммедом Эслами, отметил в интервью IRNA:

«Принимая во внимание проблемы промышленного, технического и экспертного уровня, связанные с ядерной промышленностью страны, и необходимость воздерживаться от простого политического подхода, на сегодняшнем заседании были рассмотрены технические и специальные аспекты данного вопроса».

Представитель парламентской комиссии по энергетике подчеркнул, что глава AEOI в своем докладе подробно остановился на целях и программах организации по дальнейшему развитию атомной отрасли. Он процитировал слова Эслами о том, что AEOI планирует производить 8000 мегаватт атомной электроэнергии путем строительства большего количества ядерных реакторов, включая реактор Arak IR20.