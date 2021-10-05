Тюмень, 5 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В тюменской колонии-поселении после побега заключённого усилили охранные меры. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на ответ прокуратуры региона.

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Сбежавшему и найденному преступнику добавят срок заключения. Проведенная прокуратурой проверка показала, что администрация ФКУ ИК-2 не приняла достаточных мер при обеспечении режимных требований в исправительном учреждении.

В адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области внесено представление об устранении подобных нарушений закона впредь.

Напомним, заключённый сбежал из колонии-поселения в Тюмени 16 сентября 2021 года. Вскоре он был найден в Перми.