Ярославль, 5 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Ярославле все светофорные столбы обернут сеткой-рабицей. Это делается для того, чтобы жители не могли расклеивать на них объявления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Столб в сетке-рабице

Провести эту работу поручил мэр города Владимир Волков. 5 октября на общегородском совещании главы районных администраций отчитались, как идёт эта работа. По словам районных глав, работа в разгаре. Помогают в этом предприятия города.

«Спасибо, не останавливаемся. До ноября эту работу необходимо завершить», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Кроме того, мэр поручил очистить от незаконных объявлений и остановки.