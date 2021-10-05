Уфа, 5 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Более 300 школ намерены отремонтировать до 2026 года в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Школа

Сообщается, что комплексный ремонт этих образовательных учреждений в регионе запланирован в рамках реализации федеральной программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в 2022—2026 годы. Отмечается, что в республике начали эту работу в 2020 году: в школах региона проводят комплексный ремонт, в том числе ремонтируют пищеблоки, спортивные залы, благоустраивают территории и закупают необходимое оборудование.

«В текущем году обновлено оборудование пищеблоков 280 школ, ведутся работы по капитальному ремонту 25 зданий школ», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

По словам министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, в Башкирии для участия в этой программе предварительно определили 365 школ.

«За счет средств из федерального бюджета на каждом объекте будут выполняться 14 видов ремонтных работ: это значит, что буквально вся школа будет отремонтирована в пределах контура», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на ремонт оздоровительных лагерей направят дополнительные средства.