Киев, 5 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 9846 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает украинский минздрав.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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«За сутки 4 октября на Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 918, медработников — 207)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 469 856.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 317 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 57 206.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 268 752 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 003 972 теста на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине был выявлен 4821 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.