Берлин, 5 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz представила версию минивэна eVito Tourer с аккумулятором меньшего объема, а также новую версию EQV с приставкой «250». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz eVito Tourer

Теперь кроме батареи объёмом 90 кВтч минивэн eVito получит версию с аккумулятором на 60 кВтч. Эта же аккумуляторная батарея станет базовой для микроавтобуса EQV 250.

Меньший объём батареи повлияет на то, сколько минивэн сможет проехать на одном заряде. Это расстояние сократиться с 421 до 239 или 217 км в зависимости от оснащения.

Однако мощность электродвигателя останется прежней — 204 л. с. и 362 Нм крутящего момента. Новая батарея значительно облегчит eVito, а значит позволит машине перевозить грузы большей массой.

Новые версии минивэнов предназначены для поездок на близкие расстояния. Так, Mercedes-Benz позиционирует eVito в качестве школьного автобуса. Кроме того, новые версии микроавтобусов станут дешевле.

Напомним, 7 октября Mercedes-Benz представит в Индии S-Class местной сборки, который лишится некоторого оборудования.

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