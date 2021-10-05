Оттава, 5 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» дубль оформил Пьер Энгвалль, ещё одну шайбу забросил Майкл Амадио. Российский нападающий Кирилл Семёнов отдал результативную передачу.

В составе «Оттавы» точным броском отметился Коннор Браун.

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