Хабаровск, 5 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Хабаровске 5 октября загорелся речной толкатель на территории ремонтно-эксплуатационной база флота (РЭБ флота) — пожар оперативно ликвидировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ ПО Хабаровскому краю.

(сс)GDJ Огонь

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Людей на горящем судне не было, но тушение огня осложнялось тем, что внутри были высокие температуры, сложная планировка помещений. Пожарные спасатели вынесли из опасной зоны четыре газовых баллона. Всего было задействовано 12 единиц техники и 42 человека личного состава. Помощь в тушении пожара оказали также сотрудники базы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов ликвидирован в селе Ленинское Еврейской автономной области 4 октября.