Электросирены и громкоговорители запустят в Москве 6 октября
Москва, 5 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Москве 6 октября запустят проверку готовности систем оповещения. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
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Система оповещения. Громкоговорители
Проверка начнётся в 10:40. В это время запустят электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!».
«Затем информация поступит в эфир теле‑ и радиоканалов», — говорится в сообщении на сайте.
В мэрии просят жителей Москвы сохранять спокойствие. Проверка необходима для отработки информирования в случае ЧС.