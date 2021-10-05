Москва, 5 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Москве 6 октября запустят проверку готовности систем оповещения. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

Проверка начнётся в 10:40. В это время запустят электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!».

«Затем информация поступит в эфир теле‑ и радиоканалов», — говорится в сообщении на сайте.

В мэрии просят жителей Москвы сохранять спокойствие. Проверка необходима для отработки информирования в случае ЧС.