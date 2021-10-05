Тегеран, 5 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. 3 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и его туркменский коллега Рашид Мередов в телефонном разговоре обсудили текущее состояние двусторонних отношений, события в Афганистане, а также проведение встречи на высшем уровне Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Туркмении заявил, что недавняя встреча президентов двух стран в Таджикистане стала поворотным моментом в двусторонних отношениях, при этом необходимо продолжать реализацию достигнутых договоренностей между двумя президентами.

Амирабдоллахян, в свою очередь, поздравил своего коллегу с годовщиной независимости Туркменистана, отметив дружественную политику действующего иранского правительства в отношении соседних государств, а также особую роль Туркменистана во внешней политике Ирана и необходимость дальнейшего развития всесторонних двусторонних связей.

В телефонном разговоре обе стороны договорились о том, что министерства иностранных дел несут ответственность за выполнение договорённостей двух президентов, проведение заседания Совместной комиссии двух стран в Тегеране в ближайшем будущем и изучение путей сотрудничества в области транспорта и торговли.