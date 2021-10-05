Пермь, 5 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Перми следователи завершили расследование резонансного уголовного дела о жестоком убийстве беременной женщины и ее отца. В ближайшее время материалы поступят в суд, сообщает СУ СКР по региону.

PublicDomainPictures Нож

По версии следствия, 3 февраля 2021 года между супругами произошёл конфликт. Молодой человек зарезал беременную жену, затем ножом обезглавил ее. В тот же день вооруженный ножом мужчина встретил на улице тестя и нанес ему 60 смертельных ножевых ранений.

Ранее СМИ информировали о версии, согласно которой мотивом для преступления стало заявление супруги о разводе. Стоит отметить, в семье воспитывались двое маленьких детей. Их под опеку собирался взять родственник.