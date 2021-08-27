Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Государственная комиссия подписала приёмный акт в отношении большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан», построенной на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе предприятия, входящего в ОСК.

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Магадан»

Напомним, в конце августа 2021 года подводная лодка «Магадан» завершила государственные испытания в море и вернулась в Петербург.

«Магадан» стала третьей подлодкой в серии субмарин для Тихоокеанского флота, которая строится на «Адмиралтейских верфях». Она заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта текущего года.

Контракт на строительство серии для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года. «Сегодня строительство серии идет активными темпами и приближается к завершению», — отметили на предприятии.

Первый подводный корабль данной серии, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ России в ноябре 2019 года. Втора лодка в серии, «Волхов», вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Третьей станет подлодка «Магадан». На четвертой подводной лодке этой серии — «Уфа» — идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Пятый и шестой подводные корабли серии для ТОФ — «Можайск» и «Якутск» — заложены на предприятии 23 августа 2021 года.