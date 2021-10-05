Якутск, 5 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Люди, живущие на севере Якутии, подвергаются транспортному геноциду. Об этом заявил 5 октября депутат республики Виктор Фёдоров на заседании пресс-клуба Госсобрания региона, посвящённому развитию малой авиации. По мнению народного избранника, деньги на организацию таких авиаперевозок в республике используются неэффективно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Arpingstone Самолёт Cessna 206

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«Мы уже семь лет этой темой занимаемся, нас семь лет кормят завтраками, но ничего не происходит. Народ-то жить хочет сегодня, нас завтраками хватит кормить! Я считаю, что народ, проживающий на Севере, подвергается просто транспортному геноциду. Не уехать, не приехать, покойника увезти не могут. Что ж мы позоримся-то? Бездарно тратятся бюджетные средства!» — сказал Виктор Фёдоров.

По его словам, более миллиарда рублей в год из бюджета республики тратится на санрейсы. За больным отправляется вертолёт Ми-8, стоимость часа лёта которого составляет 450 тыс. рублей, но везёт он только врача и больного — при том, что предназначен для перевозок более трёх тонн грузов.

«Что творим-то? Мы деньги просто на ветер выбрасываем. Облёт паводка: сидит чиновник. Два помощника, полетели смотреть на реку — 450 тыс. в час опять. Почему бы на маленьком самолёте не летать, который стоит в десять раз дешевле?» — возмутился депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября на VI Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин поручил повысить транспортную связность регионов Дальнего Востока между собой, расширить сеть внутрирегиональных маршрутов и обновлять авиапарк на этих рейсах.