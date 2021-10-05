Якутия бездарно тратит бюджетные деньги на авиацию — депутат
Якутск, 5 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Люди, живущие на севере Якутии, подвергаются транспортному геноциду. Об этом заявил 5 октября депутат республики Виктор Фёдоров на заседании пресс-клуба Госсобрания региона, посвящённому развитию малой авиации. По мнению народного избранника, деньги на организацию таких авиаперевозок в республике используются неэффективно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По его словам, более миллиарда рублей в год из бюджета республики тратится на санрейсы. За больным отправляется вертолёт Ми-8, стоимость часа лёта которого составляет 450 тыс. рублей, но везёт он только врача и больного — при том, что предназначен для перевозок более трёх тонн грузов.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября на VI Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин поручил повысить транспортную связность регионов Дальнего Востока между собой, расширить сеть внутрирегиональных маршрутов и обновлять авиапарк на этих рейсах.