Чебоксары, 5 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Подготовительная работа по двум участкам федеральной скоростной трассы М-12, которые пройдут по территории Чувашии, идёт «по плану». После положительного заключения экспертизы можно будет приступить к стройке. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Руководитель республики напомнил, что трасса М-12 является стратегическим проектом и находится на контроле президента России Владимира Путина. В том числе по территории Чувашии пройдёт 94 км трассы.

«Мы должны сделать всё для организации слаженной работы, выполнения взятых обязательств. В частности, выдачи соответствующих разрешений, обеспечения инертными материалами для строительства. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы, проектно-сметная строительства обоих этапов (шестого и седьмого) прошла экспертизу. Наша задача — к концу года получить положительное заключение, после чего перейти к укладке дорожного покрытия на территориях, где проведены подготовительные работы. Работа идёт по плану», — сказал Олег Николаев.

Руководитель республики также отметил, что на трассе будут две «многофункциональные площадки» для организации отдыха. Речь идёт, в частности, об общепите, торговых предприятиях, местах размещения.

«На одном из совещаний я предложил на территориях республик, через которые проходит дорога, представить национальный колорит территорий — от символики до национальной кухни, чтобы показать богатство и разнообразие культуры народов России. Мы должны использовать такую возможность и работать над этим», — сообщил Олег Николаев.

В Чувашии идет подготовительный этап работы, ведётся строительство вдоль трассового проезда, а также заготовка инертных материалов. К строительно-монтажным работам планируется приступить в 2022 году.

Напомним, особое внимание в рамках строительства скоростной федеральной трассы М-12 в Чувашии уделяется восстановлению республиканских и местных дорог, используемых, в частности, для подвоза строительных материалов и проезда тяжёлой техники. Минтрансом Чувашии согласован перечень участков автомобильных дорог общего пользования, подлежащих приведению в нормативное состояние после завершения их эксплуатации на основании результатов инструментальной диагностики (для включения в проектно-сметную документацию). Дороги планируется привести в порядок в два этапа. По первому этапу к восстановлению подлежат порядка 83 км. Ко второму этапу приступят после завершения всех работ в рамках отдельной программы, будет восстановлено 132,15 км дорог.

На всей протяженности шестого и седьмого этапов предусмотрен вдоль трассовый проезд, чтобы как можно меньше задействовать муниципальную сеть и содержать её в сохранности. Помимо уникального моста через реку Сура, в Чувашии будет построено 25 мостовых путепроводов. Также запланировано строительство экодугов в Вурнарском и Комсомольском районах для движения диких животных через дорогу.