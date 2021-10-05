Подготовка к строительству трассы М-12 идёт «по плану» — глава Чувашии
Чебоксары, 5 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Подготовительная работа по двум участкам федеральной скоростной трассы М-12, которые пройдут по территории Чувашии, идёт «по плану». После положительного заключения экспертизы можно будет приступить к стройке. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Руководитель республики напомнил, что трасса М-12 является стратегическим проектом и находится на контроле президента России Владимира Путина. В том числе по территории Чувашии пройдёт 94 км трассы.
Руководитель республики также отметил, что на трассе будут две «многофункциональные площадки» для организации отдыха. Речь идёт, в частности, об общепите, торговых предприятиях, местах размещения.
В Чувашии идет подготовительный этап работы, ведётся строительство вдоль трассового проезда, а также заготовка инертных материалов. К строительно-монтажным работам планируется приступить в 2022 году.
Напомним, особое внимание в рамках строительства скоростной федеральной трассы М-12 в Чувашии уделяется восстановлению республиканских и местных дорог, используемых, в частности, для подвоза строительных материалов и проезда тяжёлой техники. Минтрансом Чувашии согласован перечень участков автомобильных дорог общего пользования, подлежащих приведению в нормативное состояние после завершения их эксплуатации на основании результатов инструментальной диагностики (для включения в проектно-сметную документацию). Дороги планируется привести в порядок в два этапа. По первому этапу к восстановлению подлежат порядка 83 км. Ко второму этапу приступят после завершения всех работ в рамках отдельной программы, будет восстановлено 132,15 км дорог.
Справка ИА REGNUM. Федеральную скоростную трассу протяжённостью около 730 км планируется запустить в России 2024 году. Она будет проходить и по территории Чувашии, где строительство разбито на два участка: шестой и седьмой этапы. Шестой этап — Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский районы (84 км). Седьмой этап — Канашский, Янтиковский, Комсомольский районы (10 км). Благодаря тому, что на трассе не будет второстепенных примыканий и одноуровневых развязок, можно будет развивать скорость до 130 км/час в летнее время и 110 км/ч — зимой. Значительно разгрузится федеральная трасса М-7 «Волга».
На всей протяженности шестого и седьмого этапов предусмотрен вдоль трассовый проезд, чтобы как можно меньше задействовать муниципальную сеть и содержать её в сохранности. Помимо уникального моста через реку Сура, в Чувашии будет построено 25 мостовых путепроводов. Также запланировано строительство экодугов в Вурнарском и Комсомольском районах для движения диких животных через дорогу.