Вашингтон, 5 октября 2021, 09:28 — REGNUM США ведут провокационный курс в отношении России и Китая, который может обернуться для страны плачевными последствиями, пишет Дэвид Пайн в статье, вышедшей 4 октября в The National Interest.
Пайн указал на то, что целый ряд американских военных предостерег американские власти от шагов, которые могут спровоцировать вооруженный конфликт с РФ и КНР. В частности, в апреле нынешнего года командующиq Стратегического командования США Чарльз Ричард подчеркнул, что у Вашингтона на сегодняшний день нет планов на случай войны с двумя ядерными державами, заключившими друг с другом союз.
Схожей точки зрения придерживается и бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. По его словам, наибольший риск, с которым сталкиваются Соединенные Штаты в XXI веке, если не считать прямого ядерного удара, — это война на два фронта с участием их самых сильных военных соперников, Китая и России. Такой конфликт будет сопряжен с такими усилиями и опасностями, с которыми страна не сталкивалась на протяжении поколений.
Более того, Вашингтон пошел на ряд ненужных провокационных шагов в отношении Китая и России, из-за чего произошло сближение Москвы и Пекина против США. В связи с этим в значительной мере возрос риск того, что Вашингтон рискует оказаться в ситуации войны на два фронта с РФ и КНР в Европе и в Южно-Китайском море.
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Американский эксперт предостерег США от подобной «рискованной политики» с Москвой и Пекином, поскольку она может привести к немыслимому результату — Армагеддону, который положит конец американской нации.