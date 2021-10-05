Вашингтон, , 09:28 — REGNUM США ведут провокационный курс в отношении России и Китая, который может обернуться для страны плачевными последствиями, пишет Дэвид Пайн в статье, вышедшей 4 октября в The National Interest.

Пайн указал на то, что целый ряд американских военных предостерег американские власти от шагов, которые могут спровоцировать вооруженный конфликт с РФ и КНР. В частности, в апреле нынешнего года командующиq Стратегического командования США Чарльз Ричард подчеркнул, что у Вашингтона на сегодняшний день нет планов на случай войны с двумя ядерными державами, заключившими друг с другом союз.

Схожей точки зрения придерживается и бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. По его словам, наибольший риск, с которым сталкиваются Соединенные Штаты в XXI веке, если не считать прямого ядерного удара, — это война на два фронта с участием их самых сильных военных соперников, Китая и России. Такой конфликт будет сопряжен с такими усилиями и опасностями, с которыми страна не сталкивалась на протяжении поколений.

«Вместо того, чтобы проводить политику, направленную на ослабление китайско-российского военного союза и обострение разногласий между Россией и Китаем, уделяя особое внимание защите наших жизненно важных интересов, политика национальной безопасности США по-прежнему сосредоточена на защите практически всех стран Восточной Европы, а также других государств Восточной Азии, в том числе тех, с которыми у США нет обязательств по обеспечению безопасности», — подчеркнул Пайн, отметив, что Восточная Европа не играет жизненно важной роли для Вашингтона.

Более того, Вашингтон пошел на ряд ненужных провокационных шагов в отношении Китая и России, из-за чего произошло сближение Москвы и Пекина против США. В связи с этим в значительной мере возрос риск того, что Вашингтон рискует оказаться в ситуации войны на два фронта с РФ и КНР в Европе и в Южно-Китайском море.

«Соединенные Штаты направили военные корабли, чтобы оспорить господство России в Балтийском и Черном морях, а также послали свою авианосную группу в Южно-Китайское море для военно-морских учений сразу после крупных китайских военно-морских учений возле Тайваня. Лидеры США также направили войска в бывшие советские республики Эстонию, Латвию и Литву, одновременно разместив войска в Польше. Они также внедрили сухопутные войска США в Сирию, прокси-государство России, где российские военные машины столкнулись с военными автомобилями США, когда они проезжали мимо друг друга», — продолжил он.

Читайте также: CNN: российский БТР протаранил машину военных США в Сирии. Видео

«Тревожнее всего то, что США даже направили на Украину военных инструкторов и летальное оружие, чтобы помочь ей вести продолжающуюся вялотекущую войну с Россией, рискуя развязать крупную войну между США и Россией», — отметил Пайн.

Американский эксперт предостерег США от подобной «рискованной политики» с Москвой и Пекином, поскольку она может привести к немыслимому результату — Армагеддону, который положит конец американской нации.

«Напротив, вместо того, чтобы пытаться бросить вызов и сдержать Россию и Китай вдоль их границ и прибрежных морей, Соединенным Штатам следует пойти навстречу Москве и Пекину и признать путем дипломатии или односторонних действий наличие у них жизненных интересов», — добавил аналитик.