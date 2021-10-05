Сеул, 5 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок посетит Италию и Египет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, 7−8 октября представитель Южной Кореи примет участие в седьмом саммите спикеров парламентов стран «Большой двадцатки» (G20), а также в предварительной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Pre-COP26). Оба мероприятия пройдут в столице Италии.

Известно, что на парламентском саммите участники встречи рассмотрят совместные меры по преодолению пандемии коронавируса и обеспечению устойчивого развития.

В Риме Пак Бён Сок также встретится с коллегами из Великобритании, Саудовской Аравии и других стран G20, с которыми обсудит вопросы экономического сотрудничества.

В ходе визита в Египет, который начнётся 9 октября, южнокорейский парламентарий встретится с высокопоставленными лицами страны, с которыми обсудит укрепление сотрудничества в сфере экономики и обороны.