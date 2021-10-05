Москва, 5 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. На территории Москвы за последний год (с сентября 2020 года) установили 1,7 тысячи новых точек доступа к сети Wi-Fi. Пользоваться бесплатным интернетом можно в разных частях города, не тратя время на повторную авторизацию, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего сеть Wi-Fi в столице насчитывает больше 21,5 тыс. точек доступа к интернету. Доступ к бесплатному интернету на улицах и в 45 парках обеспечивают почти 4,7 тыс. точек.

Бесплатным Wi-Fi оснащены более 600 учреждений культуры. Сеть Wi-Fi есть в 167 зданиях 33 вузов. За последний год 654 хот-спота установлено в общежитиях вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Москве начали работу 334 новых точки доступа к бесплатной сети Wi-Fi.

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