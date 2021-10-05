Камчатский край, 26 мая, 2011, 06:33 — ИА Регнум. Власти Камчатского края готовы поддержать работу Петропавловского водоканала, который обеспечивает водой все население краевого центра. Об этом было заявлено после визита на предприятие депутатов регионального парламента и чиновников правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Законодательном собрании Камчатского края.

Петропавловский водоканал был создан в конце 2007 года вместо обанкротившегося предприятия. "То, что руководству предприятия удалось сделать за неполные четыре года, вызывает чувство удовлетворения. В кратчайшие сроки директор горводоканала Наталья Осокина и ее команда выработали новую кадровую политику, определили основную экономическую задачу - выход на безубыточность, управление финансовыми потоками через казначейскую систему. После чего была определена техническая политика. В первую очередь увеличился ремонтный фонд, для планово-предупредительных работ созданы специализированные бригады, завершается замена отработанного оборудования. Что касается подготовки к новому отопительному сезону, то уже на сегодня проведены все котировки по производству ремонтно-профилактических работ, определены поставщики, пописаны необходимые договоры, завершаются последние согласования", - сказал депутат Эдуард Мелехин.

По его словам, сегодня главная проблема - недостаточное финансирование. "Но горводоканал просит не денег, а инвестиционных надбавок к тарифам. Депутатский корпус готов оказывать помощь предприятию", - добавил депутат.