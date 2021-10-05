Тегеран, 5 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. 3 октября директор Центра комплексного развития Научно-технологического парка иранской провинции Западный Азербайджан заявил, что глава компании Parto Energy Sadra Реза Махмуди Шейх Сармаст завоевал золотую медаль на турецкой выставке TEKNOFEST. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Фатх Али Лу рассказал журналистам IRNA, что конкурс был проведен для представления новейших технологий в мире в различных областях. Он также отметил: «В этом конкурсе участвовали высокотехнологичные и наукоемкие компании из всех стран, при этом иранский исследователь был удостоен золотой медали».

Директор Центра комплексного развития сообщил: «Идея этой технологии заключалась в умном солнечном свете с новыми возможностями, который можно использовать в сфере безопасности».

Турецкая выставка TEKNOFEST была организована Фондом технологической команды и министерством промышленности и технологий Турции 24−27 сентября под лозунгом «Национальное технологическое движение» в провинции Гази. В конкурсе приняли участие свыше 100 000 участников.