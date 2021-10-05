Саратов, 5 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 329 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 249 пациентов. Об этом 5 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа инфицированных за сутки пневмония диагностирована у 167 пациентов, с признаками ОРВИ — 152 человека, в десяти случаях — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 90 367 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 82 068 человек.

В Саратове вновь выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 124 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 100 человек, до 20 лет — 59 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, лечить COVID-19 можно только «антивакцинами», поскольку вакцины приводят только к усилению инфекции.

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