Москва, 5 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Более 550 предприятий Москвы могут присоединиться к национальному проекту проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом 5 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

На производстве

«К 2024 году проект охватит 563 предприятия столицы, которым будет оказана помощь в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике бережливого производства», — рассказал вице-мэр города Владимир Ефимов, его слова приводятся в сообщении.

Заммэра утверждает, что присоединение к нацпроекту позволит создать на предприятиях условия для повышения производительности труда и эффективности производства, а проводимые мероприятия «будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции».