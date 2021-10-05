Джидинский район, Бурятия, 5 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Джидинском районе Бурятии правоохранители задержали 16-летнего подростка, который повредил несколько автомобилей при попытке угона. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из к/ф «Угнать за 60 секунд». Реж. Доминик Сена. 2000. США Угон

По данным ведомства, в первом автомобиле он разбил окно, однако машина не завелась. После чего школьник нашёл незапертую Лада Гранту, которая к тому же успешно завелась. Но заблокированный руль вновь помешал угону. Затем настал черёд Toyota Crown, в которой он также разбил стекло, но завести её вновь не получилось.

«Тогда злоумышленник сменил тактику: на улице Жаргалова он через форточку на веранде проник в частный дом. В жилище молодой человек незаметно для спящих хозяев нашел ключи от находившегося в ограде «ВАЗа», но завести его также не получилось», — отметили в МВД.

Наконец, последний угон завершился относительно успешно. Похитив в доме неподалёку ключи от Lexus, он завёл его и выехал. Но возле села Боргой подросток не справился с управлением и опрокинулся, после чего он дошёл до села и уехал обратно на автобусе.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 166 и ч. 1 ст. 166 УК РФ.