Джакарта, , 09:20 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поддержала укрепление Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы ассоциация могла работать более эффективно и реагировать на вызовы, стоящие перед ней, сообщает Kompas.

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По словам Ретно Марсуди, АСЕАН в настоящее время сталкивается с различными сложными и многогранными проблемами.

Ретно Марсуди заявила, что в настоящее время все страны АСЕАН сталкиваются с пандемией и ее влиянием на экономику.

«Индонезия считает, что укрепление АСЕАН должно быть осуществлено немедленно», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезииприняла участие во встречах в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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