Киров, 5 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. По факту пожара в инфекционном отделении больницы в Кирове, при котором погибли двое пациентов, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кировской области.

Ko44.ru Инфекционное отделение городской больницы Костромы

Уточняется, что в одной из палат произошло возгорание и пожар, в результате погибли 66-летний и 82-летний мужчины. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем одним из погибших.

В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий для установлений всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в ночь на 5 октября в одной из палат пятого корпуса третьего отделения больницы. В целях безопасности была проведена эвакуация персонала и пациентов медучреждения, всего было эвакуировано 36 человек, спасены шесть человек. Эвакуированные пациенты были размещены по другим медучреждениям Кирова для дальнейшего лечения.