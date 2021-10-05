5 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 09:46 — REGNUM 4 октября на вебсайте министерства обороны Тайваня дважды были опубликованы «военные обновления в реальном времени», в которых говорилось, что в течение дня было зафиксировано, как 52 самолета ВВС Народно-Освободительной армии Китая совершили пересечение «юго-западного воздушного пространства Тайваня», а еще четыре военных самолета НОАК были обнаружены в так называемой юго-западной опознавательной зоне ПВО.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

1 и 2 октября было заявлено о 38 и 39 военных вторжениях ВВС НОАК в «юго-западное воздушное пространство» Тайваня соответственно. В течение двух дней подряд министерство обороны Тайваня зафиксировало рекорды по количеству самолето-вылетов. Всего за 4 октября было совершено 56 самолето-вылетов, что стало рекордным.

В число «нарушителей» вошли 34 самолета J-16, 2 самолета Су-30, 8 противолодочных самолетов, 2 самолета Air Police-500 и 12 самолётов Н-6.

J-16 Ministry of National Defense

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo высказали свое отношение к происходящему под соответствующей публикацией на страничке паблика «Сеть наблюдателей».

«Мне уже не терпится вернуть Тайвань», — сообщил Green Vine.

Его мнение поддержало множество других пользователей, которые подавляющим большинство с воодушевлением восприняли данную новость.

«Я чувствую, что такого рода новости не нужно будет писать в будущем, просто примените шаблон и измените количество. Установленный патруль на территории нашей Родины — это нормально, и количество вылетов будет только увеличиваться, все больше и больше, все больше и больше. В будущем к патрулям присоединятся авианосцы, ракеты и так далее…» — отметил Эван.

«Я надеюсь, что в течение своей жизни я увижу изгнание реакционеров и возвращение Тайваня, — добавил «Си — это Си, а не Си».

Тайбэй Chensiyuan

«А когда тысяча истребителей будут одновременно патрулировать Тайваньский пролив? Все так испугаются, что Соединенные Штаты и Япония впадут в ступор?» — задается вопросом Цзинь Миндэ.

«Наступило захватывающее время, ближайшие дни лучше не ложиться спать, потому что армия знакома с воздушным пространством и готова к работе», — заметил «Тысячи деревьев, цветов и звезд, падающих под дождем».

«Что подразумевается под «входом в воздушное пространство Тайваня»? Изначально это было собственное воздушное пространство Китая!» — негодующе заметил «Синхронный переводчик Мицзя».

«Формулировка не точна, она должна быть такой: «Китайские военные самолеты регулярно патрулируют наше воздушное пространство Тайваня»!» — согласился «Обсерватория Чанган».

«Западные страны, большие или маленькие, любят разыгрывать тайваньскую карту. Но наши самолеты и ракеты более практичны, чем протесты», — считает Сяо Ханхань.

Кто-то заметил, что в честь 72-летия со дня образования КНР, которое сейчас празднуется в Китае, ВВС Поднебесной должны отправлять в воздушное пространство Тайваня по 72 самолета в день, чтобы поддержать символизм, так сказать.

В Сянгане состоялась церемония поднятия государственного флага по случаю Дня образования КНР russian.news.cn

В целом же общественное мнение Китая уже давно готово к воссоединению Китая и Тайваня, дело остается только за позицией властей страны. Ряд экспертов считает, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен произвести эту операцию до 2030 года, а растущая активность Китая в регионе говорит только о том, что он постепенно готовится к «неизбежному».