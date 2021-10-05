Ульяновская область, 1 декабря, 2006, 10:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области 28 ноября состоялось расширенное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе администрации Ульяновской области. В расширенном заседании приняли участие губернатор - председатель правительства Ульяновской области Сергей Морозов , председатель законодательного собрания Борис Зотов , члены правительства области, главы муниципальных образований, руководство регионального объединения работодателей (РОР) - "Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области", директора ведущих предприятий области, представители профсоюзного актива.

В составе трехсторонней областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 27 человек: 9 - от профсоюзов, 9 - от работодателей, 9 - от правительства Ульяновской области.

Заседание открыл координатор комиссии, заместитель председателя правительства Ульяновской области Александр Пинков . Он ознакомил участников с работой трехсторонней комиссии в 2005-2006 годах и рассказал о перспективных планах. Сейчас в области заключены и действуют более 3000 коллективных договоров, которые охватывают свыше 80% рабочих крупных и средних предприятий. Во всех муниципальных образованиях (кроме г. Ульяновска) заключены соглашения между работниками, работодателями и администрацией о социальном партнерстве на период с 2005-го по 2006 год. На решение вопросов своевременности выплаты заработной платы, повышения ее размеров до уровня прожиточного минимума, направлена работа областной, городской и районных комиссий по укреплению дисциплины оплаты труда. В текущем году число наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей, с зарплатами ниже прожиточного минимума сократилось с 80% до 5,3%. Общая сумма погашенной задолженности по результатам работы комиссий всех уровней составила более 30 млн. рублей. В феврале 2006 года состоялся областной актив по выполнению трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством Ульяновской области в части оплаты труда. По его итогам было принято обращение к работодателям всех форм собственности о необходимости ликвидации задолженности по заработной плате и повышении ее размеров в 2006 году на 25-30%, что практически в 2 раза превысило бы прогноз темпов инфляции. К сожалению, эти задачи в полном объеме не выполнены. Так, задолженность по заработной плате снизилась с начала года со 132 млн. рублей до 100 млн. рублей.

Выступивший на заседании комиссии губернатор Сергей Морозов напомнил о проблеме выплат "серых" зарплат. Это не только нарушение прав работников, но и прямой ущерб региону от потерянных таким образом налоговых поступлений. Этот ущерб оценивается в 2 млрд. рублей. Глава региона призвал руководство "Союза промышленников и предпринимателей" приложить все усилия к тому, чтобы на предприятиях (в основном, это касается среднего и малого бизнеса) проблема была решена. Это поможет наладить и налоговое администрирование, и обеспечить прозрачность отношений.