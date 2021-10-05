Иерусалим, , 09:17 — REGNUM С визитом на Украину для того, чтобы принять участия в памятных мероприятиях, которые посвящены 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, направился в Киев президент Израиля Ицхак Герцог. Об этом израильский лидер сообщил 5 октября на своей странице в соцсети Twitter.

Ицхак Герцог Timer.ge

«Лечу в Киев с первым государственным визитом по приглашению президента Украины (Владимира Зеленского) на 80-ю годовщину массового убийства в Бабьем Яре», — говорится в сообщении Герцога.

Также израильский президент утончил, что он будет принимать участие в официальных мероприятиях в Мемориальном центре Холокоста «Бабий Яр» вместе с президентом и главой правительства Украины, а также с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и другими руководителями.

Отметим, памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, проходят на Украине с 29 сентября.

Напомним, урочище Бабий Яр стало во время Второй мировой войн местом массовых расстрелов гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами, в первую очередь евреев, цыган и советских военнопленных. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года нацисты и украинские коллаборационисты расстреляли здесь 33 771 человека (в это число не входят малолетние дети до трех лет, которых также убивали в эти два дня).