Кишинёв, 5 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Молдавия продолжит развивать тесные отношения с США, заявила молдавский президент Майя Санду. Об этом 4 октября глава республики сообщила на своей странице в Facebook

Иван Шилов Молдавия

Свое заявление она сделала в ходе встречи с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган. Стороны обсудили финансовую помощь Вашингтона Молдавии.

Санду отметила, что в Кишинёве считают США одним из «основных партнеров по развитию». Президент добавил, что Данниган заверила ее в поддержке программы нового правительства Молдавии со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Робин Данниган прибыла с рабочим визитом в Кишинёв. Она также должна посетить Швейцарию и Украину.