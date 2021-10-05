Уфа, 5 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Проект по строительству мелиоративных систем эффективного орошения в Башкирии включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Орошение

Сообщается, что инвестор намерен построить мелиоративные системы в Учалинском, Абзелиловском, Хайбуллинском и Баймакском районах республики на общей площади 10 тысяч гектаров. На этих участках планируют выращивать подсолнечник, кукурузу, яровую пшеницу и сою. На реализацию данного проекта планируется направить более 3,6 млрд рублей.

«Реализация проекта направлена на повышение плодородия и продуктивности сельскохозяйственных земель, увеличение доходности за счет выращивания по интенсивной технологии, а также увеличение экспортного потенциала региона. Кроме того, проект обеспечит работой более 170 жителей районов республики», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии площадь орошаемых сельхозугодий к 2030 году планируют увеличить до 100 тысяч га.