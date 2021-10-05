Никосия, 5 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Кипре с 7 октября на неделю изменится эпидемический статус девяти стран. Новый семидневный реестр деления государств на категории в опубликовало министерство здравоохранения островного государства.

dimitrisvetsikas1969 Кипр

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При этом Россия осталась в красной категории с правом приезда на остров невакцинированных с двумя диагностическими тестами.

Кипрские власти повысили статус шести стран — Мальта переведена из оранжевой зоны в зеленую. Япония, Норвегия и Лихтенштейн перешли из красной категории в оранжевую. Из серой зоны в оранжевую попали Чили и Руанда.

Венгрия перешла из зеленой зоны в оранжевую, а Люксембург и Сингапур — из оранжевой в красную.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года общий въездной турпоток на Кипр вырос на 358%, превысив 297 тыс. человек. В январе-июле Кипр посетили свыше 638 тыс. интуристов, что на 99% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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