Сухум, , 09:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Абхазии расценивает проведение военных учений Enternity-2021 на территории Грузии с участием подразделений Турции и Азербайджана как «поощрение военных амбиций» Тбилиси. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии, обнародованном на сайте ведомства.

Флаг Абхазии

«Создается устойчивое впечатление, что грузинские власти всерьёз решили создать на своей территории своеобразный полигон для отработки боевых действий против неназванного противника. Причём военной мощи и потенциала США и НАТО грузинским стратегам уже недостаточно и в последние годы Тбилиси активно углубляет военные связи с Анкарой и Баку», — отметили в МИД Абхазии.

Абхазские дипломаты указали на то, что заявленная легенда учений — охрана экономических проектов в регионе. В связи с этим в министерстве отметили, что война 1992 — 1993 годов началась с вторжения грузинских силовиков на абхазскую территорию под предлогом охраны железной дороги.

В МИД Абхазии подчеркнули, что в республике следят за милитаризацией Грузии и готовы защищать своих граждан.

Напомним, военные учения Enternity-2021 начались в Грузии 4 октября. Они продлятся до 8 октября.

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