Иркутск, 5 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Российское правительство издало распоряжение, соответствии с которым Иркутская область получит 122 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19. Об этом 5 октября информирует минздрав региона.

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По оценке главы регионального минздрава Якова Сандакова, средств хватит, чтобы обеспечить амбулаторных пациентов лекарствами на период подъема заболеваемости. Препараты будут направлены во все медучреждения региона для выдачи амбулаторным больным.

Как сообщало ИА REGNUM, задача обеспечивать пациентов, которые проходят лечение амбулаторно, бесплатными препаратами была поставлена президентом страны Владимиром Путиным. Соседний Забайкальский край на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией получит от российского правительства более 47 миллионов рублей.

Всего в регионы для бесплатных препаратов от COVID-19 направили более 5,1 млрд. рублей.

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