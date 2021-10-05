Нюрнберг, Германия, 5 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В сети опубликованы снимки с испытаний Land Rover Range Rover нового поколения на трассе Нюрбургринг. Фотографии размещены на сайте Motor1.

Motor1 Land Rover Range Rover нового поколения

Несмотря на камуфляжную пленку, которая скрывает модель, можно рассмотреть, что новинка получит классический силуэт Range Rover. Однако можно отметить более узкие фары.

Прототип, который вывели на испытания, лишен выхлопных труб. По предварительной информации, он оснащается восьмицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом объёмом 4,4 л. Пока не сообщается мощность двигателя.

Ожидается, что новый Land Rover Range Rover получит дизельные, подключаемые гибридные и полностью электрические силовые агрегаты, поскольку модель следующего поколения будет оснащаться модульной платформой британской марки, которая может работать с различными силовыми установками.

Напомним, на российском авторынке была представлена новая специальная версия Land Rover Defender V8 Bond.

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