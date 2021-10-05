Тегеран, 5 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. 3 октября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что страна поставила цель удовлетворить 50 процентов потребностей страны в электроэнергии за счет строительства новых атомных электростанций общей мощностью 8 000 МВт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эслами сделал эти замечания в эксклюзивном интервью российскому информационному агентству Sputnik.

«Вторым приоритетом организации является развитие производства фармацевтических препаратов и разработка генераторов радиотрейсеров», — заявил иранский представитель, отметив: «Сегодня эти продукты ядерной энергетики должны активно внедряться в нашей стране в медицине, промышленности и сельском хозяйстве».

На вопрос, планирует ли Иран увеличить мощности по обогащению урана, Эслами ответил: «Иран будет действовать в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), членом которого он является. Страна обязуется не разрабатывать и не распространять ядерное оружие. Иран привержен Договору о нераспространении ядерного оружия. Более того, в соответствии с законодательством Исламской Республики и фетвой Верховного лидера разработка ядерного оружия на территории государства запрещена».