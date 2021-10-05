Москва, 5 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Внеплановые проверки газового оборудования начались в домах Москвы, сообщает 5 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Специалисты проверяют внутридомовой газопровод и приборы в квартирах, они проведут инструктаж с жильцами и раздадут памятки по безопасной эксплуатации газа в быту.

В случае обнаружения нарушений будут приняты меры — небольшие проблемы на месте устранят, а в случае серьёзных неисправностей отключат газовое оборудование и составят акт. Всего в столице насчитывается 1,8 млн газифицированных квартир. Точное время визита мастера горожане могут узнать на сайте Мосгаза.