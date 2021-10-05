Алатырь, Чувашия, 5 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В городе Алатырь во время работ по прокладке труб канализации к одному из жилых домов произошел обвал грунта, в результате чего погиб 35-летний рабочий, находившийся на дне траншеи. Инцидент произошел 3 октября около 14:00, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru Обвал грунта

Установлено, что погибший был привлечен к работе его другом на безвозмездной основе. По факту смерти мужчины организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2020 года на территории недостроенной гостиницы в Чебоксарах в результате обвала стенок траншеи погиб 40-летний рабочий, который занимался прокладкой электрических кабелей и подземных коммуникаций.

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